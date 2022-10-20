В Ираке заявили о намерении развивать промышленное сотрудничество с Россией
Ирак намерены развивать с Россией сотрудничество в сфере промышленности и здравоохранения
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Между РФ и Ираком широко развито сотрудничество в нефтяной отрасли, однако Багдад намерен развивать и другие области сотрудничества с Москвой, в частности в промышленности, торговле и здравоохранении, заявил посол Ирака в РФ Абдулрахман Хамид Мохаммед Аль-Хуссайни.
"Важно отметить наше сотрудничество в нефтяной области как важную основу сотрудничества между двумя странами. В настоящее время очень много российских компаний работают на территории Ирака — очень просто, легко и в безопасности… Всt равно мы стремимся развивать отношения в остальных отраслях — промышленности, торговли и здравоохранения", — сказал он в ходе российско-иракского бизнес-форума в Торгово-промышленной палате РФ.
Как отметил вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко, около 50 российских компаний работают в Ираке на данный момент.
https://1prime.ru/News/20221020/838528803.html
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