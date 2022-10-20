БРЮССЕЛЬ, 20 окт — ПРАЙМ. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что у Европы есть еще большой потенциал для "улучшения и ужесточения" санкций против РФ, ограничения можно ввести против российских металлов, драгоценных камей и граждан. Литва не поддержала введение потолка цен на электричество в Евросоюзе

"Есть много всего, что можно включить (в санкционный пакет): некоторые металлы, некоторые драгоценные камни, а также людей… Я думаю, у нас очень большой потенциал для улучшения и ужесточения санкций" — сказал Науседа журналистам перед началом саммита ЕС.

Он также выразил "осторожный оптимизм" по поводу принятия на саммите ЕС мер по введению потолка цен на газ из РФ и совместной закупки газа странами ЕС. "Еврокомиссия уже проделала отличную работу, подготовив и представив некоторые меры, которые могли бы оказать очень положительное влияние. Возможно, они уже сейчас оказывают влияние на цены на газ, а может быть, что они окажут более значительный эффект в будущем зимнем сезоне", — сказал Науседа.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш также положительно оценил меры, предложенные Еврокомиссией. и выразил надежду, что они приведут к снижению цен на газ в Европе. "Мы не должны полагаться только на субсидии, чтобы справляться с высокими ценами, мы должны делать все возможное, чтобы снизить цены, и предложения Еврокомиссии, которые будут рассмотрены на саммите — это правильное направление", — сказал Кариньш.

Еврокомиссия во вторник предложила новый пакет мер, которые направлены в том числе на снижение цен на газ. Предлагается, среди прочего, провести для ЕС обязательные совместные закупки 13,5 миллиардов кубометров газа для наполнения хранилищ к зиме 2023-2024 годов, создать временный и применяемый при необходимости механизм ограничения чрезмерно высоких цен на хабе TTF, создать ценовой бенчмарк для рынка СПГ. Новые предложения должны согласовать страны ЕС.