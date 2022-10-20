МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. "Черкизово", один из крупнейших российских производителей мяса, до конца года начнет поставлять халяльную продукцию в Саудовскую Аравию, говорится в сообщении группы. До этого компания экспортировала в регион только небрендированное халяльное мясо курицы для мясоперерабатывающих предприятий и ресторанов. Группа "Черкизово" рассказала о перспективах развития бизнеса

"Первые поставки мяса курицы и индейки для розничных клиентов в Саудовской Аравии начнутся до конца этого года", — говорится в сообщении.

Первые регулярные поставки халяльных продуктов под брендами Dajajti (переводится как "Моя курочка") и Krasnobor запланированы на декабрь. В будущем компания планирует выйти на рынки других стран Персидского залива.

"В настоящее время мы располагаем уже пятью сертифицированными под стандарты халяль предприятиями, что позволило нам расширить не только объем поставок, но и ассортимент халяльного мяса: если раньше мы продавали только курицу, то теперь потребители-мусульмане с Ближнего Востока смогут оценить также вкус нашей индейки", — приводится в сообщении цитата директора по коммуникациям "Черкизово" Анастасии Михайловой.

Группа "Черкизово" входит в число лидеров на рынках куриного мяса, индейки, свинины, продуктов мясопереработки, также это крупнейший в РФ производитель комбикормов. Основной акционер — семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева; испанской Grupo Fuertes принадлежит 11,12% компании, free float составляет порядка 2,4%.