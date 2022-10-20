МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 15 февраля 2023 года обеспечить расширение самолетного парка Единой дальневосточной авиакомпании за счет приобретения воздушных судов отечественного производства, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Путин заявил о росте числа маршрутов Единой дальневосточной авиакомпании

"С учетом ранее данных поручений обеспечить расширение парка воздушных судов единой дальневосточной авиационной компании путем приобретения воздушных судов отечественного производства, включая воздушные суда малой авиации", — говорится в сообщении.