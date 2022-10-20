Путин поручил приобрести суда в парк Единой дальневосточной авиакомпании
Путин поручил расширить парк Единой дальневосточной авиакомпании за счет российских судов
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 15 февраля 2023 года обеспечить расширение самолетного парка Единой дальневосточной авиакомпании за счет приобретения воздушных судов отечественного производства, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"С учетом ранее данных поручений обеспечить расширение парка воздушных судов единой дальневосточной авиационной компании путем приобретения воздушных судов отечественного производства, включая воздушные суда малой авиации", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/News/20221020/838532268.html
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