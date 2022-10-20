МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с 2023 года увеличить объем бюджетных расходов на развитие санитарной авиации в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) не менее чем в два раза. Глава "Россетей" рассказал об инвестиционной программе в энергетику ДФО

"Обеспечить начиная с 2023 года увеличение не менее чем в два раза по сравнению с 2022 годом объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, направляемых на развитие санитарной авиации в Дальневосточном федеральном округе, в целях повышения доступности медицинской помощи для граждан, проживающих в труднодоступных районах", — говорится в перечне поручений по итогам Восточного экономического форума, состоявшегося 5-8 сентября.