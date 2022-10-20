МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Необходимо принять меры для поддержки российского судостроения, в том числе увеличить его финансирование, заявил журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Путин поручил приобрести суда в парк Единой дальневосточной авиакомпании

Депутат считает, что обновление флота и строительство рыбоперерабатывающих комплексов позволит повысить эффективность и конкурентоспособность отрасли по сравнению с западными компаниями, создать дополнительные высокооплачиваемые рабочие места и увеличить поступление налогов в бюджет. При этом он напомнил, что часть рыболовецких судов строилась за границей, а в условиях роста санкций возможности строительства кораблей за рубежом будут сокращаться.

"Поэтому необходимо сохранить и усилить отечественное судостроение. Но есть риски. При строительстве могут возрасти издержки, связанные с проблемой замещения импортного оборудования, сроками судостроения", — заметил Гаврилов. При этом он выделил ряд мер, считая их наиболее эффективными.

Во-первых, по мнению главы комитета, следует увеличить государственную поддержку судостроения. "Необходимо проанализировать эффективность и степень независимости малого и среднего бизнеса в сфере рыболовства, учесть предложения представителей промышленности, и не ограничиваться суммой в 7 миллиардов рублей, которую правительство выделило судостроительству на разработку и производство отечественного оборудования", — пояснил он.

Во-вторых, парламентарий предлагает усилить возможности государственно-частного партнерства и докапитализировать Фонд развития промышленности в части проектов в области судостроения. В-третьих, он считает возможным использовать механизм финансирования строительства судов, при котором судостроительными предприятиями выпускаются специальные облигации, включаемые в ломбардный список Банка России.

"Банки с госучастием получат возможность выдавать долгосрочные кредиты данным предприятиям под залог таких облигаций по ставкам, существенно ниже ключевой ставки Центробанка", — подчеркнул Гаврилов. Для банков, которые осуществляют инвестиции в судостроительную отрасль, по его мнению, должны быть снижены обязательные нормативы достаточности капитала, которые сейчас во многом искусственно завышены. "Это позволит привлечь длинные дешевые ресурсы для модернизации судостроения и обеспечения рыболовства эффективными, современными судами", — полагает депутат.

Он уверен, что удешевить продукцию, повысить объем потребления рыбы и морепродуктов на душу населения, сделать индустрию современной и конкурентоспособной может только реформирование отрасли и следование формуле: вылов осуществлять на российских судах, переработкой заниматься российским предприятиям, российские компании же доставят продукцию на евразийский рынок.