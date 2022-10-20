Зеленский ввел санкции против жен Лаврова и Лукашенко
Зеленский издал указ о введении санкций против супруг Лукашенко и Лаврова
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против супруг президента Белоруссии Александра Лукашенко и главы МИД РФ Сергея Лаврова, следует из соответствующего указа и приложения, опубликованных на его сайте.
В списках лиц и организаций, попавших под украинские санкции, значатся Галина Родионовна Лукашенко 1955 года рождения, жена президента Белоруссии, а также жена и дочь главы российского МИД — Мария Александровна Лаврова 1950 года рождения и Екатерина Сергеевна Винокурова (в девичестве Лаврова) 1983 года рождения.
Согласно документу, санкции включают в себя блокировку активов на территории Украины, ограничение торговых операций и предотвращение вывода капитала за границу Украины сроком действия на десять лет.
Ранее в четверг Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против российских физических и юридических лиц. Секретарь СНБО Алексей Данилов накануне заявил, что Зеленский подписал два указа по санкциям против российских предпринимателей и "большого количества" компаний из РФ.
https://1prime.ru/News/20221020/838533452.html
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