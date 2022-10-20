МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. В работе системы регистрации на рейсы "Аэрофлота" были перебои, проблема уже решена, сообщили в компании. "Аэрофлот" уже в октябре перейдет на отечественную систему бронирования

"В связи с проводимыми техническими работами на стороне провайдера наблюдались перебои в работе системы регистрации на рейсы авиакомпании "Аэрофлот", — говорится в сообщении.

На 22.20 мск, сообщает компания, работа информационной системы восстановлена, обслуживание рейсов продолжается в обычном режиме.

"Авиакомпания приносит извинения пассажирам за возможные неудобства, вызванные вынужденной задержкой в наземном обслуживании", — добавили в компании.

Судя по табло московского аэропорта "Шереметьево", время вылета ряда рейсов "Аэрофлота" было перенесено.