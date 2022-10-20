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https://1prime.ru/News/20221020/838533832.html
"Аэрофлот" восстановил работу системы регистрации на рейсы
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В работе системы регистрации на рейсы "Аэрофлота" были перебои, проблема уже решена, сообщили в компании. "В связи с проводимыми техническими работами на стороне провайдера... ПРАЙМ, 20.10.2022
новости, россия, аэрофлот, регистрация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. В работе системы регистрации на рейсы "Аэрофлота" были перебои, проблема уже решена, сообщили в компании.
"В связи с проводимыми техническими работами на стороне провайдера наблюдались перебои в работе системы регистрации на рейсы авиакомпании "Аэрофлот", — говорится в сообщении.
На 22.20 мск, сообщает компания, работа информационной системы восстановлена, обслуживание рейсов продолжается в обычном режиме.
"Авиакомпания приносит извинения пассажирам за возможные неудобства, вызванные вынужденной задержкой в наземном обслуживании", — добавили в компании.
Судя по табло московского аэропорта "Шереметьево", время вылета ряда рейсов "Аэрофлота" было перенесено.