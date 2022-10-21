МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Средний чек одной покупки наличных долларов в офлайне в январе-сентябре снизился у россиян относительно аналогичного периода 2021 года на 12%, до 1078 долларов, тогда как в онлайне этот показатель вырос почти втрое — до 12615 долларов, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", результаты которого есть у РИА Новости.

"Средний чек одной покупки наличных долларов за три квартала 2022 года оказался выше, чем у продажи – 1078 долларов против 662 долларов соответственно. В январе-сентябре 2021 года средняя сумма такой покупки была 1222 доллара, а продажи — 666 долларов. В онлайн-обмене долларов за три квартала 2022 года средний чек одной покупки составил 12615 долларов, а продажи – 2099 долларов. Годом ранее чек такой покупки был 4828 долларов, а продажи – 3637 долларов", — привели данные авторы исследования.

Они также отметили, что средняя сумма покупки наличных евро за тот же период составила 1054 евро, а продажи — 688 евро (против 1115 евро и 605 евро в прошлом году). При этом средний чек онлайн-покупки составил 6312 евро, а продажи – 7871 евро. Показатели выросли по сравнению с прошлым годом, когда средняя сумма аналогичной покупки была 5198 евро, а у продажи – 6094 евро.

Давать прогнозы о развитии ситуации в текущих условиях крайне сложно, считает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. "Ситуация на рынке по-прежнему всецело зависит от дальнейшего сценария развития на весьма нестабильном геополитическом поле, а также на рынке энергетики", — полагает он.