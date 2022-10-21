МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Сроки предоставления налоговой отчетности для мобилизованных предпринимателей и физических лиц будут продлены: они получат три месяца после демобилизации для подготовки и сдачи этих документов, заявила замглавы Минтруда России Ольга Баталина. Мобилизованные предприниматели получат отсрочку по платежам за аренду

"Будут ли продлены сроки предоставления налоговой или иной отчетности? Да, будут, это касается налоговых деклараций, кроме налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость; расчетов по доходу физических лиц, исчисленных и удерживаемых налоговыми агентами; расчетов по авансовым платежам и бухгалтерской финансовой отчетности. Предоставить эти документы можно будет на третий месяц после демобилизации", — сказала Баталина на брифинге в правительстве.

Замминистра пояснила, что у предпринимателя будет еще три месяца после демобилизации для того, чтобы сформировать, подготовить отчетности и сдать ее не позже 25 числа третьего месяца после демобилизации. "Такое продление сроков по предоставлению отчетности касается не только предпринимателей, но и физических лиц", — отметила она.