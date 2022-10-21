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Голикова станет куратором ускоренного развития генетических технологий
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Глава российского правительства Михаил Мишустин назначил вице-премьера Татьяну Голикову куратором направления по ускоренному развитию генетических технологий. В пятницу премьер... ПРАЙМ, 21.10.2022
новости, правительство рф, технологии, промышленность, татьяна голикова, михаил мишустин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Глава российского правительства Михаил Мишустин назначил вице-премьера Татьяну Голикову куратором направления по ускоренному развитию генетических технологий.
В пятницу премьер распределил обязанности по кураторству высокотехнологичных направлений.
"Татьяна Голикова станет куратором направления по ускоренному развитию генетических технологий", — говорится в сообщении правительства.
Мишустин также назначил своих заместителей кураторами следующих направлений:
- Андрей Белоусов – сквозные технологии и перспективные космические системы;
- Дмитрий Чернышенко – искусственный интеллект, современные сети мобильной связи, квантовые вычисления, индустриальное ПО и коммуникационные интернет-технологии;
- Александр Новак – системы накопления энергии, технологии передачи электроэнергии, водородная энергетика;
- Денис Мантуров – технологии новых материалов и веществ.
Как отмечается, развитие высоких технологий поможет создать в стране новые производства, что в свою очередь поддержит выпуск товаров и услуг и позитивно скажется на качестве жизни населения.