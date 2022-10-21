МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Глава российского правительства Михаил Мишустин назначил вице-премьера Татьяну Голикову куратором направления по ускоренному развитию генетических технологий. Мишустин указал на роль России в трансформации экономики

В пятницу премьер распределил обязанности по кураторству высокотехнологичных направлений.

"Татьяна Голикова станет куратором направления по ускоренному развитию генетических технологий", — говорится в сообщении правительства.

Мишустин также назначил своих заместителей кураторами следующих направлений:

Андрей Белоусов – сквозные технологии и перспективные космические системы;

Дмитрий Чернышенко – искусственный интеллект, современные сети мобильной связи, квантовые вычисления, индустриальное ПО и коммуникационные интернет-технологии;

Александр Новак – системы накопления энергии, технологии передачи электроэнергии, водородная энергетика;

Денис Мантуров – технологии новых материалов и веществ.

Как отмечается, развитие высоких технологий поможет создать в стране новые производства, что в свою очередь поддержит выпуск товаров и услуг и позитивно скажется на качестве жизни населения.