БЕРЛИН, 21 окт — ПРАЙМ. Еврокомиссия из соображений безопасности не поддерживает планы администрации канцлера Олафа Шольца — вопреки несогласию кабинета министров — продать предприятию из Китая инфраструктуру в порту Гамбурга, сообщает в пятницу издание Handelsblatt. СМИ: Шольц взбесил лидеров ЕС важным сигналом о Европе

"Комиссия ЕС ещё весной предупредила правительство Германии не продавать акции портового терминала Гамбурга китайской государственной судоходной компании Cosco. В своей оценке еврокомиссия указала, что Китай может получить доступ к конфиденциальной информация о портовом бизнесе", — пишет издание со ссылкой на источники, знакомых с ситуацией.

На пятничном брифинге кабинета министров пресс-секретарь правительства Вольфганг Бюхнер подтвердил сам факт наличия планов продажи, однако упомянул, что канцлер Шольц по данному вопросу ещё "не обменивался мнениями с министерствами", но это непременно случится в будущем.

Ранее сообщалось, что администрация канцлера Шольца – в прошлом бургомистра Гамбурга – планирует продать часть инфраструктуры, что якобы вызвало несогласие со стороны кабинета министров, который имеет право замораживать подобные сделки. Как пишет издание Handelsblatt, предысторией этого стало соглашение, заключенное в 2021 году между гамбургской портовой логистической компанией HHLA и китайским оператором терминалов Cosco Shipping Ports Limited о 35-процентной доле Китая в одном из терминалов в ганзейском городе. Сторонники сделки, такие как мэр Гамбурга Петер Ченчер (СДПГ), который занял свой пост после Олафа Шольца, утверждают, что китайская компания не будет иметь доступа к критически важной инфраструктуре.