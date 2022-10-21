МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Демонтаж поврежденных пролетов Крымского моста завершается, почти все необходимые металлоконструкции уже доставлены на место, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Поврежденные пролеты Крымского моста демонтируют до конца декабря

"Хорошо отработали производители и поставщики металлоконструкций, практически все уже на месте или скоро здесь будет", — написал он в своем Telegram-канале.

Вице-премьер также сообщил, что ранее в пятницу осмотрел ход ремонта Крымского моста.

По словам Хуснуллина, после скорого завершения обследования железнодорожной части моста начнутся работы по ее восстановлению, а сейчас движение осуществляется по одной линии.

"По одной линии там движение идет, сейчас изучаем документацию, что делать по второй линии", — сказал вице-премьер.

"Скоро завершим обследование, подготовим необходимую документацию и начнем работы", — добавил он.

Вице-премьер также отметил, что сейчас на мосту трудятся 400 человек, задействовано 40 единиц техники.