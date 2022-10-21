БРЮССЕЛЬ, 21 окт — ПРАЙМ. Евросовет поручил Еврокомиссии (ЕК) представить предложения по использованию замороженных активов для поддержки восстановления Украины, говорится в опубликованных выводах по итогам саммита ЕС. Президент Литвы заявил, что у ЕС есть потенциал для ужесточения санкций

"Евросовет призвал Европейскую комиссию представить предложения по использованию замороженных средств для поддержки восстановления Украины в соответствии с правом ЕС и международным правом", — сообщается в документе.

Лидеры ЕС также констатировали, что "Украина выразила готовность к справедливому миру, который должен включать уважение ее территориальной целостности и суверенитета, защищенных Уставом ООН, обеспечение ее способности защищать себя в будущем, обеспечение ее восстановления, включая изучение возможности сделать это за счет средств из России".

Ранее европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что ЕС заморозил 17,4 миллиарда евро активов российского бизнеса.

Страны ЕС с конца февраля ввели восемь пакетов антироссийских санкций на фоне проведения специальной военной операции на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

На данный момент в санкционный список ЕС по Украине попали более 1300 физических и юридических лиц.