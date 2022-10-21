МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. ЦБ РФ разъяснил порядок оформления кредитных каникул для мобилизованных и участников специальной военной операции (СВО), в частности требование о кредитных каникулах может направить не только сам военнослужащий, но и другой человек, имеющий доверенность. Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для мобилизованных

"Требование о кредитных каникулах может направить не только сам военнослужащий, но и другой человек, имеющий доверенность, в том числе в простой письменной форме. Документы, подтверждающие право на кредитные каникулы, также могут быть представлены иными лицами, доверенности для этого не требуется. Этими документами могут быть выписки из приказов командира военной части или военного комиссариата и другие", — говорится на сайте регулятора.

Кредиторам также рекомендуется не запрашивать подтверждающие документы, если есть основания полагать, что заемщик имеет право на кредитные каникулы (например, при зачислении на его счет денежного довольствия военнослужащего). То, что человек в ответ на запрос не представил документы, не может быть поводом для отказа — он вправе сделать это в течение 30 дней после прекращения участия в СВО, напоминает Банк России.

В информационном письме Банка России приводится перечень документов, которые, по мнению регулятора, достаточны для оформления каникул по кредитам и займам членов семей мобилизованных и участников СВО. Так, для супруги — это свидетельство о заключении брака, для иждивенцев — акт органа опеки о назначении военнослужащего опекуном или попечителем либо решение суда об установлении факта нахождения лица на иждивении военнослужащего.

Президент России Владимир Путин 7 октября подписал закон, предоставляющий мобилизованным гражданам, участникам СВО и членам их семей право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам.