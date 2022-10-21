МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Правительство России расширило санкции против подсанкционных резидентов Украины, введенные в соответствии с указом президента от 1 ноября 2018 года № 1300, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Зеленский ввел санкции против жен Лаврова и Лукашенко

Расширение предполагает блокировку безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества, находящегося на территории РФ, а также запрет на вывод капитала из страны и запрет на совершение сделок, предусматривающих ввоз в РФ товаров, производителем, продавцом или отправителем которых являются подсанкционные лица, за исключением товаров, ввозимых физлицами для личного пользования.

"Определить в качестве специальных экономических мер, применяемых в отношении физических лиц по перечню согласно приложению №1 и юридических лиц по перечню согласно приложению №2, а также в отношении контролируемых указанными физическим и юридическим лицами организаций (далее — подсанкционные лица), блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества, находящихся на территории Российской Федерации и принадлежащих подсанкционным лицам,… а также запрет на перечисление средств за пределы территории Российской Федерации, а также запрет на совершение сделок, предусматривающих ввоз в Российскую Федерацию товаров, производителем, продавцом или отправителем которых являются подсанкционные лица…", — говорится в постановлении.

Отмечается, что предусмотренные запреты применяются при наличии у лиц, осуществляющих реализацию специальных экономических мер, информации о том, что внешнеэкономические и/или финансовые операции совершаются подсанкционными лицами либо в пользу таких лиц.

Обеспечение принятия мер по недопущению выпуска в соответствии с заявленной таможенной процедурой товаров, производителем, продавцом или отправителем которых являются подсанкционные лица, а также изъятие таких товаров, обнаруженных при проведении таможенного контроля, возложено на ФТС.