ИРКУТСК, 23 окт — ПРАЙМ Ликвидировано открытое горение на месте падения самолета в Иркутске, сообщило ГУ МЧС по Иркутской области. В Иркутске, по предварительным данным, самолет упал на двухэтажный дом

"Пожарные ликвидировали открытое горение", — сказано в сообщении ведомства в Telegram.