ПЕКИН, 24 окт — ПРАЙМ. Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам первых трех кварталов года составил 5,6%, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР. Промышленное производство выросло в Китае за три квартала на 3,9 процента

"За первые три квартала (2022 года – ред.) уровень зарегистрированной городской безработицы составил 5,6%, в том числе в третьем квартале 5,4%, что на 0,4 процентных пункта ниже, чем во втором квартале", — говорится в докладе ведомства.

Отдельно в сентябре показатель составил 5,5%.

Уточняется, что уровень безработицы среди населения возрастных групп от 16 до 24 лет и от 25 до 59 лет составил 17,9% и 4,7% соответственно. Жители Китая в неделю в среднем работали по 47,8 часа.

Также по итогам первых трех кварталов года число сельских трудовых мигрантов, которые приезжают в города в поисках работы, достигло 182,7 миллиона человек.

Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам прошлого года составил 5,1%, что оказалось ниже прогноза властей в 5,5%; было создано 12,69 миллиона рабочих мест. В текущем году, согласно официальному прогнозу, показатель должен составить составит не более 5,5%.