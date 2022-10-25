МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Британские санкции в области инженерных и архитектурных услуг не окажут влияния на реализацию проектов по программе реновации в Москве, заявил журналистам глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. Инфляция в Москве за девять месяцев составила 10,7 процента

"По реновации у нас были международные конкурсы, они продолжаются, где-то (проекты — ред.) перехватываются российскими коллегами. Несмотря на введенные санкции, на реализации концепций и сроках это не скажется", — сказал он.

Загрутдинов отметил, что сейчас в стадии строительства и проектирования по программе реновации находится 7,5 миллиона квадратных метров жилья.

В конце 2021 года столичные власти определили 39 архитектурных бюро, которые стали победителями международного конкурса на разработку концепций архитектурных решений домов по программе реновации. В число победителей вошли такие британские архитектурные бюро, как C&S Architects, Zaha Hadid, Architects of Invention. В конце сентября текущего года власти Великобритании ввели санкции против России в области инженерных и архитектурных услуг.

Программа реновации была утверждена в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. К настоящему времени по программе построено более 200 домов общей площадью 2,6 миллиона квадратных метров.