МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Минтранс РФ прокомментировал размещенный ранее проект постановления правительства об установке неоригинальных запчастей на зарубежные самолеты: такие механизмы давно и широко используются в мировых авиационной и автомобильной промышленностях и являются общепризнанной практикой, не снижающей уровень безопасной эксплуатации. Эксперт отметил важность собственного авиа- и двигателестроения в России

В проекте и пояснительной записке к нему говорится, что Минтранс РФ предлагает разрешить установку неоригинальных запчастей на зарубежные самолеты российских авиакомпаний.

"Министерство транспорта РФ в инициативном порядке разработало проект постановления правительства РФ, предоставляющий дополнительные ресурсы эксплуатантам и организациям по техническому обслуживанию гражданских воздушных судов. В частности, такие механизмы давно и широко используются в мировых авиационной и автомобильной промышленностях и являются общепризнанной практикой, не снижающей уровень безопасной эксплуатации", — говорится в релизе ведомства.

Предлагаемая возможность использования запасных частей, одобренных многими ведущими авиационными властями по схожим процедурам, направлена на решение вопроса укомплектованности и снижение стоимости технического обслуживания воздушных судов, а также расширения рынка поставок идентичных запасных частей. Принятие постановления позволит расширить номенклатуру поставщиков запчастей, что обеспечит продление надежной эксплуатации авиационного парка российских авиакомпаний.

"Предложение о применении конструктивно-идентичных аналогов деталей и комплектующих изделий опирается на многолетний успешный международный опыт. Все запчасти изготовляются по одной и той же технологии, одобренной первоначальным производителем. Иностранные производители из дружественных стран имеют компетенции и опыт в производстве запчастей, которые отвечают требованиям безопасности и заявленным техническим характеристикам", — сообщает ведомство.

"Обеспечение безопасности полетов является главным критерием, которым руководствуется министерство транспорта при разработке новых предложений по совершенствованию авиационного законодательства и его адаптации к текущим реалиям. Разработка и введение в действие подобных правил в РФ позволит развить рынок изготовителей комплектующих изделий как для гражданской авиационной техники иностранного производства, так и авиационной техники российского производства на которой используются комплектующие изделия иностранного производства", — добавляет Минтранс.