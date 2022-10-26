МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Российские топливно-энергетические компании могут превратиться в фактор энергетической стабильности стран АСЕАН, заявил председатель делового совета "Россия-АСЕАН" Иван Поляков. Индонезия введет трансграничные платежи с четырьмя странами АСЕАН

"Российские топливно-энергетические компании имеют возможность стать фактором энергетической стабильности и безопасности стран АСЕАН", — сказал он. Слова Полякова приводятся в пресс-релизе делового совета, попавшего в распоряжение РИА Новости.

По словам пресс-секретаря делового совета Оксаны Серпак, "существуют значительные компетенции, которые позволят отечественным предприятиям принять участие как в разведке и освоении месторождений нефти и газа, так и в крупных инфраструктурных проектах, включая комплекс работ по расширению использования СПГ, атомной энергетике, гидроэнергетике, возобновляемым источникам энергии".

Она отметила, что участие российских проектировщиков и инжиниринговых компаний в проектах АСЕАН также имеет "большой задел".

По итогам переговоров на полях международного форума РЭН-2022 Российское энергетическое агентство и деловой совет Россия-АСЕАН составили планы реализации практических шагов по продвижению платформы коллективной энергетической безопасности в странах ассоциации, отмечается в пресс-релизе. Ближайшая серия переговоров с потенциальными партнерами пройдет на предстоящем инвестиционном бизнес-саммите АСЕАН (ASEAN Business and Investment Summit), который состоится 9-10 ноября в Пномпене, Камбоджа, в преддверии политического саммита АСЕАН.