МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволит осуществлять закупки у единственного поставщика в целях проведения специальной военной операции (СВО). Третье чтение запланировано на 27 октября. Комитет Госдумы одобрил поправки о поставщиках для СВО

Редакция первого чтения распространяла существующий порядок изменения условий государственных контрактов в сфере строительства на госконтракты по геологическому изучению недр.

Речь идет о двух нововведениях: в период реализации контракта по решению соответствующих правительств — федерального, регионального или муниципального, но в основном речь идет о федеральном правительстве – разрешается увеличить стоимость контракта в пределах 30% и однократно продлить срок реализации этого контракта в два раза, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Лавров.

Госдума в среду поддержала ряд дополнительных поправок к законопроекту, в том числе об утверждении правительством РФ перечня федеральных ведомств, которые вправе осуществлять закупки у единственного поставщика для обеспечения обороны и безопасности государства. Эти ведомства и Минобороны России также смогут осуществлять закупки у единственного поставщика в целях проведения специальной военной операции. Причем до конца 2023 года при таких закупках не будет применяться ограничение по их предельному годовому размеру (50 миллионов рублей).

Кроме того, до конца 2023 года продляется право кабмина РФ и высших исполнительных органов регионов устанавливать дополнительные случаи закупки у единственного поставщика, помимо тех, что предусмотрены законом о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ). Правительство РФ также до конца 2023 года сможет устанавливать дополнительные случаи применения закрытых способов закупок, информация о которых не будет размещаться в открытом доступе.

Помимо этого, поправки разрешают до конца 2023 года осуществлять закупки у единственного поставщика для оказания услуг по хранению материальных ценностей государственного материального резерва. Также уточняются нормы, касающиеся внесения информации и документов в реестр контрактов, заключенных заказчиками.

Предполагается, что закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, которые начнут действовать позже. В частности, нормы, касающиеся изменения условий госконтрактов на геологоразведку, вступят в силу с 2023 года.