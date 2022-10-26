МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в РФ в январе-августе 2022 года снизилась на 0,3 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 28,9%, сообщает Росстат. Доля убыточных организаций в России снизилась в январе-мае

"В январе-августе 2022 года, по оперативным данным, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 20884,5 миллиарда рублей, или 118,3% к январю-августу 2021 года", — говорится в сообщении.

Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых снизилась до 32,5% с 32,9% годом ранее. Среди обрабатывающих производств убытки получили 22,7% организаций против 24,7% год назад. В строительстве убыточными оказались 26,6% компаний против 29% за аналогичный период прошлого года.

В сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов понесли убытки 17,4% компаний против 16,6% год назад. В сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве доля убыточных предприятий составила 18% против 18,8% за аналогичный период 2021 года. Доля убыточных организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, в январе-августе выросла до 31,7% с 31,1% за аналогичный период прошлого года.