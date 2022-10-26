МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Россия в сентябре увеличила производство продуктов питания на 1,8% по сравнению с сентябрем 2021 года и на 4,5% по сравнению с августом текущего года, следует из материалов Росстата. Продукты питания не планируется включать в параллельный импорт

"Выпуск продуктов питания в сентябре 2022 года вырос на 1,8% по сравнению с сентябрем 2021 года, и на 4,5% по сравнению с августом 2022 года. В целом за девять месяцев 2022 года производство продовольственных товаров выросло на 0,4% по сравнению с январем-сентябрем 2021 года", — говорится в материалах.

В частности, производство мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и мяса прочих животных в сентябре выросло на 8,4% в годовом выражении, до 282,8 тысячи тонн, выпуск свинины (парной, остывшей или охлажденной) — на 9,5%, до 256 тысяч тонн. Производство охлажденного мяса птицы в сентябре по сравнению с сентябрем 2021 года снизилось на 0,6%, до 276,9 тысячи тонн, а выпуск вареных колбасных изделий снизился на 4,3%, до 139,8 тысячи тонн.

Объем производства мороженой рыбы в сентябре текущего года по сравнению с сентябрем прошлого увеличился на 0,9%, до 215,6 тысячи тонн, мороженого рыбного филе — на 4,6%, до 14,96 тысячи тонн. Выпуск рыбных консервов в сентябре увеличился на 3,9%, до 53,3 миллиона условных банок.

Выпуск нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в сентябре вырос за год на 23,2%, до 320,6 тысячи тонн, рафинированного — на 14,7%, до 210,4 тысячи тонн. Производство белого свекловичного сахара в сентябре выросло на 16%, до 1,2 миллиона тонн, риса — снизилось на 9,1%, до 34,6 тысячи тонн, а гречки в годовом выражении было произведено больше на 8,6% – 38,4 тысячи тонн.

Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки в сентябре осталось на уровне прошлого года — 757,6 тысячи тонн, производство макаронных изделий выросло на 1,1%, до 127,5 тысячи тонн. Молока в сентябре 2022 года выпущено на 2,9% больше, чем в сентябре 2021 года — 470,3 тысячи тонн, выпуск сыров вырос на 1,2%, до 56 тысяч тонн.

Шоколада и кондитерских изделий с сахаром в сентябре произведено на 3,5% меньше, чем год назад — 180,6 тысячи тонн. По данным Росалкогольрегулирования, выпуск водки в сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2021 года стал выше на 6,8%, составив 8,2 миллиона декалитров, игристых вин и шампанского – вырос на 15% до 1,9 миллиона декалитров, а производство тихих вин — на 32,5%, до 3,2 миллиона декалитров.