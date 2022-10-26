МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. S7 Airlines перешла на российскую систему бронирования авиабилетов, все основные сервисы доступны, сообщила авиакомпания. S7 перейдет на новую систему бронирования 26 октября

Компания ранее предупреждала, что во время технических работ по переходу покупка, обмен и возврат билетов будут недоступны. Авиакомпания отмечала, что переход на новую систему обусловлен требованиями законодательства РФ.

"26 октября мы перешли на российскую систему бронирования авиабилетов и регистрации пассажиров",- говорится в сообщении.

Отмечается, что все основные сервисы, в числе которых покупка авиабилетов, обмен и возврат билетов и выбор места, покупка багажа и ряд других дополнительных услуг, уже доступны путешественникам как онлайн, так и оффлайн.