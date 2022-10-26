Авиакомпания S7 перешла на российскую систему бронирования
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МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. S7 Airlines перешла на российскую систему бронирования авиабилетов, все основные сервисы доступны, сообщила авиакомпания.
Компания ранее предупреждала, что во время технических работ по переходу покупка, обмен и возврат билетов будут недоступны. Авиакомпания отмечала, что переход на новую систему обусловлен требованиями законодательства РФ.
"26 октября мы перешли на российскую систему бронирования авиабилетов и регистрации пассажиров",- говорится в сообщении.
Отмечается, что все основные сервисы, в числе которых покупка авиабилетов, обмен и возврат билетов и выбор места, покупка багажа и ряд других дополнительных услуг, уже доступны путешественникам как онлайн, так и оффлайн.
https://1prime.ru/News/20221026/838601304.html
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