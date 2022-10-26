МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. S7 Airlines перешла на российскую систему бронирования авиабилетов, все основные сервисы доступны, сообщила авиакомпания.

Самолет авиакомпании S7 Airlines на взлетно-посадочной полосе аэропорта Домодедово

S7 перейдет на новую систему бронирования 26 октября

Компания ранее предупреждала, что во время технических работ по переходу покупка, обмен и возврат билетов будут недоступны. Авиакомпания отмечала, что переход на новую систему обусловлен требованиями законодательства РФ.

"26 октября мы перешли на российскую систему бронирования авиабилетов и регистрации пассажиров",- говорится в сообщении.

Отмечается, что все основные сервисы, в числе которых покупка авиабилетов, обмен и возврат билетов и выбор места, покупка багажа и ряд других дополнительных услуг, уже доступны путешественникам как онлайн, так и оффлайн.