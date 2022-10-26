МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о внесудебном урегулировании споров, связанных с незаконным переводом средств пенсионных накоплений граждан, следует из базы данных нижней палаты парламента. СМИ: Минфин предложил разрешить "приватизацию" пенсионных накоплений

Документ направлен на минимизацию рисков совершения мошеннических действий в отношении средств обязательного пенсионного страхования. Он, в частности, определяет категории споров в рамках обязательного пенсионного страхования, рассмотрение которых возлагается на уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг.

Финансовый омбудсмен сможет рассматривать споры, касающиеся незаконного перевода пенсионных накоплений, когда гражданин требует возвратить средства предыдущему страховщику, поскольку не подписывал заявление о переходе в другой негосударственный пенсионный фонд (НПФ).

Однако рассмотрение уполномоченным обращения с таким требованием будет возможно лишь в случае, когда оно направлено до установления заявителю накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты средств пенсионных накоплений. При рассмотрении спора финансовый омбудсмен будет вправе организовывать проведение независимой почерковедческой экспертизы.

Суды будут рассматривать подобные обращения только при условии соблюдения досудебного порядка рассмотрения соответствующих требований финансовым омбудсменом. Требования о признании договора об обязательном пенсионном страховании незаключенным по иным основаниям или недействительным суды смогут рассматривать без обязательного предварительного рассмотрения их финансовым омбудсменом.

Законопроект также обеспечивает возможность доступа граждан к досудебному механизму защиты пенсионных прав вне зависимости от суммы их пенсионных накоплений или пенсионных резервов. По данным Банка России, средний пенсионный счет в обязательном пенсионном страховании составляет около 75 тысяч рублей, в негосударственном пенсионном обеспечении — около 230 тысяч рублей. Снятие существующего ограничения в 500 тысяч рублей "существенно не повлияет на количество обращений, не увеличит нагрузку на Службу финансового уполномоченного и не окажет негативного влияния" на деятельность НПФ, считает кабмин.