"Аэрофлот" перейдет на отечественную систему бронирования авиабилетов
"Аэрофлот" перейдет на отечественную систему бронирования авиабилетов с 30 октября
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МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. "Аэрофлот" переходит на отечественную систему бронирования авиабилетов, сервисы авиакомпании будут недоступны 29 и 30 октября и возобновят работу вечером 30 октября, сообщает пресс-служба компании.
"Аэрофлот уведомляет об инициировании процедуры перехода на использование отечественной автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок… начиная с 14:00 по московскому времени (мск) 29 октября и до окончания технических работ в 16:00 мск 30 октября 2022 года, на сайте и в мобильном приложении Аэрофлота полностью будут недоступны сервисы по бронированию, покупке, обмену и возврату авиабилетов", — говорится в сообщении.
Мобильное приложение "Аэрофлота" будет заблокировано с 29 октября. Пользователям мобильного приложения на платформе Android необходимо будет установить новую версию приложения. На платформе iOS мобильное приложение не будет доступно, уточняет пресс-служба.
Отмечается, что во время перехода все запланированные рейсы будут выполняться по расписанию.
https://1prime.ru/News/20221026/838601503.html
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