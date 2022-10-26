МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. "Аэрофлот" переходит на отечественную систему бронирования авиабилетов, сервисы авиакомпании будут недоступны 29 и 30 октября и возобновят работу вечером 30 октября, сообщает пресс-служба компании. "Аэрофлот" уже в октябре перейдет на отечественную систему бронирования

"Аэрофлот уведомляет об инициировании процедуры перехода на использование отечественной автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок… начиная с 14:00 по московскому времени (мск) 29 октября и до окончания технических работ в 16:00 мск 30 октября 2022 года, на сайте и в мобильном приложении Аэрофлота полностью будут недоступны сервисы по бронированию, покупке, обмену и возврату авиабилетов", — говорится в сообщении.

Мобильное приложение "Аэрофлота" будет заблокировано с 29 октября. Пользователям мобильного приложения на платформе Android необходимо будет установить новую версию приложения. На платформе iOS мобильное приложение не будет доступно, уточняет пресс-служба.

Отмечается, что во время перехода все запланированные рейсы будут выполняться по расписанию.