МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Альфа-банк национализируют на Украине, пишет интернет-издание "Страна.ua".

"В "Слуге народа" (правящей партии Владимира Зеленского — ред.) анонсировали национализацию "Альфа-банка", — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.

По данным "Страны", Нацбанк Украины формально признает Альфа-банк неплатежеспособным, докапитализирует и проведет национализацию.

Ранее Зеленский подписал закон, определяющий процедуру национализации системообразующих банков во время военного положения.

По информации Нацбанка Украины, сейчас в стране всего 14 системообразующих банков: АО "А-Банк"; АО "Альфа-Банк" Украина; АО "Кредобанк"; АО "ОТП Банк; АО "Ощадбанк"; АБ "Южный"; АО КБ "ПриватБанк"; АО "Пумб"; АО "Райффайзен Банк"; АО "Таскомбанк"; АБ "Укргазбанк"; АО "Укрэксимбанк"; АО "УкрСиббанк"; АО "Универсал Банк".