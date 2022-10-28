БРЮССЕЛЬ, 28 окт — ПРАЙМ. Европе нужно инвестировать ежегодно примерно 400 миллиардов евро, чтобы достичь целей по снижению выбросов парниковых газов в сфере энергетики и транспорта, заявила еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс. Европейские автомобили с 2035 года не будут производить выбросов CO2

"Новые технологии требуют постоянной финансовой поддержки… за это десятилетие Европе потребуется дополнительно около 390 миллиардов евро инвестиций ежегодно для достижения целей 2030 года по снижению выбросов в сфере энергетики и транспорта", — сообщила она.

ЕС обязался стать климатически-нейтральным регионом к 2050 гогду, то есть свести к нулю чистый объём выбросов парниковых газов. Промежуточная цель — сократить выбросы на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года.