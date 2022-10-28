СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — ПРАЙМ. В Крыму приступили к формированию списка подлежащего национализации имущества недружественных иностранных государств и граждан, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. В Запорожской области национализируют принадлежащее Украине имущество

Ранее парламент Крыма внес изменения в свое постановление 2014 года о вопросах управления собственностью, установив возможность признать собственностью республики имущество недружественных иностранных государств и граждан.

"Все полномочия переданы Совмину. В этой части работает комиссия, мы определяем предприятия, разбираемся в их собственности. Эта работа начата, нормативно-правовая база создана", — сказал Константинов в эфире крымского телеканала "Миллет".

По его словам, под национализацию могут попасть гипермаркет "Новацентр", Бахчисарайский цементный завод, Альминский завод строительных материалов, а также собственность, которая может иметь отношение к Владимиру Зеленскому.