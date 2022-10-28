ООН, 28 окт — ПРАЙМ. СБ ООНобсудит в понедельник ситуацию вокруг инцидента с самолетом Ryanair, произошедшего в мае 2021 года, сообщил источник в Совбезе. Канада не пустила белорусских экспертов на заседание по инциденту с Ryanair

"Албания и США запросили заседание на понедельник. Судя по всему, ожидается доклад ИКАО", — сказал собеседник.

Еще один источник подтвердил эту информацию.

В мае 2021 года самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета оказался один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским и террористическим Telegram-канала Роман Протасевич. При проверке документов его задержали и возбудили уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". В последствии совет ИКАО обнародовал доклад, в котором заявил, что сообщение о наличии бомбы на борту самолета Ryanair было "заведомо ложным" и его передали летному экипажу по указанию властей Белоруссии. После инцидента европейские страны заявили, что белорусские власти принудили борт к приземлению под надуманным предлогом. Некоторые авиакомпании стали обходить стороной воздушное пространство Белоруссии. Евросоюз запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков своего воздушного пространства и аэропортов.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что доклад ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair является попыткой Запада "задним числом" оправдать санкции против авиации Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал отчет ИКАО фальсификацией. Директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский также заявлял, что после доработки доклад ИКАО о инциденте с самолетом авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска стал напоминать шпионский роман, республика категорически не приемлет его итоговые выводы.