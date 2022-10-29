ПАРИЖ, 29 окт — ПРАЙМ. Полиция применила слезоточивый газ против более 4000 протестующих в городке Сент-Солин в департаменте Дё-Севр на юге Франции против строительства водохранилища в их коммуне, передаёт в субботу издание Sud Ouest. В Бельгии проходят протесты против компании TotalEnergies

"Несмотря на запрет сил правопорядка, в субботу более 4 тысяч человек собрались у ворот стройплощадки. Их продвижение блокировали около 1500 жандармов, охраняющих стройку", — сообщило СМИ.

Однако ряду участников протеста все же удалось прорваться на стройплощадку. Начались стычки жандармов с протестующими, полиция использовала слезоточивый газ, передаёт СМИ.

Более 150 организаций и партий призвали к забастовкам 29 и 30 октября против строительства на территории коммуны Сент-Солин водохранилища размером в 700 тысяч квадратных метров для нужд сельского хозяйства. Для этого планируется объединить 16 более мелких водоёмов.

Местные фермеры отмечают, что эта мера будет выгодна крупному сельскозозяйственому производству, а более мелкие хозяйства останутся без воды, как показала рекордная засуха летом 2022 года.

Из-за рекордной жары и засухи тогда ограничения на использование воды были введены во всех департаментах Франции. Нарушения правил карались штрафом.