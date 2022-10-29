Россия приостановила действие "продуктовой сделки"
Россия приостановила действие "продуктовой сделки" из-за теракта в акватории Севастополя
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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Москва приостанавливает действие "продуктовой сделки" на неопределенный срок, сообщает МИД России.
В заявлении министерства указывается, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза украинской сельхозпродукции, нанесли массированный авиационный и морской удары с использованием беспилотников по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России в Севастополе.
"В связи с действиями украинских вооруженных сил, которыми руководили британские специалисты, направленными в том числе против российских судов, обеспечивающих функционирование указанного гуманитарного коридора (что нельзя квалифицировать иначе, нежели теракт), российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в "черноморской инициативе", и приостанавливает её реализацию с сегодняшнего дня на неопределённый срок", — говорится в сообщении.
Соответствующие указания даны российским представителям в Совместном координационном центре в Стамбуле, контролирующем транспортировку украинского продовольствия, заключили в МИД РФ.
https://1prime.ru/News/20221029/838641437.html
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