МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Ответственность за негативные последствия возможного прекращения поставок в рамках "продуктовой сделки" лежит на руководстве недружественных западных стран, заявил председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) Олег Павлов. Эксперт назвал приостановление "продуктовой сделки" Россией разумным

"Вплоть до настоящего времени Россия демонстрировала свойственное только ей великодушие, закрывая глаза на то обстоятельство, что поставки зерна в рамках сделки осуществлялись не столько для нуждающихся регионов, сколько для западных стран. Придерживаясь того принципа, что граждане этих государств не должны отвечать за антироссийские настроения своих властей. Однако последней каплей стало использование судов, задействованных в зерновой сделке, для прикрытия атаки на базу Черноморского флота. Поэтому ответственность за все возможные негативные последствия от прекращения поставок — такие, как дефицит продовольствия в странах Запада и локальный рост цен, полностью лежит на их руководстве", сказал эксперт.

Россия 29 октября приостановила участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. В субботу утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.

Россия готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам, заявил вечером в субботу глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Он напомнил, что в текущем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал в текущем сезоне министерство оценивает более чем в 50 миллионов тонн.