МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Выход России из "зерновой сделки", скорее, не будет иметь для Москвы последствий на международной арене, заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В ООН сообщили о контактах с Россией по вопросу "зерновой сделки"

"По этому соглашению, думаю нет", — сказал Чепа, отвечая на вопрос, будут ли последствия для России на международной арене после выхода из соглашения по зерну.

Он отметил, что сегодняшняя украинская атака у побережья Севастополя является прямым нарушением договоренностей. "Украина атаковала наши суда, которые отвечают за безопасность провода судов с зерном. И это есть прямое нарушение всех договоренностей", — добавил он.

Россия приостановила участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Утром 29 октября Киев атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.

Россия готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам, заявил вечером в субботу глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Он напомнил, что в текущем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал в текущем сезоне министерство оценивает более чем в 50 миллионов тонн.