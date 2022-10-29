В Еврокомиссии заявили о недопустимости срыва "зерновой сделки"
В Еврокомиссии прокомментировали выход России из "зерновой сделки"
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БРЮССЕЛЬ, 29 окт — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) подчёркивает, что стороны зерновой сделки должны воздерживаться от односторонних действий, которые могут поставить ее под угрозу, заявила представитель ЕК Набила Массрали.
"Мы видели сообщения из Российской Федерации о приостановке их участия в Черноморской зерновой инициативе", — сказала она.
"Мы поддерживаем усилия ООН по сохранению соглашения и подчеркиваем, что все стороны должны воздерживаться от любых односторонних действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу, которая представляет собой важнейшую гуманитарную инициативу, явно оказывающую положительное влияние на доступ к продовольствию для миллионов людей во всем мире", — продолжила Массрали.
Россия приостановила участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Утром 29 октября Киев атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
https://1prime.ru/News/20221029/838642132.html
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