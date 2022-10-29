БРЮССЕЛЬ, 29 окт — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) подчёркивает, что стороны зерновой сделки должны воздерживаться от односторонних действий, которые могут поставить ее под угрозу, заявила представитель ЕК Набила Массрали. Турция в координации с ООН начала контакты с Россией по "зерновой сделке"

"Мы видели сообщения из Российской Федерации о приостановке их участия в Черноморской зерновой инициативе", — сказала она.

"Мы поддерживаем усилия ООН по сохранению соглашения и подчеркиваем, что все стороны должны воздерживаться от любых односторонних действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу, которая представляет собой важнейшую гуманитарную инициативу, явно оказывающую положительное влияние на доступ к продовольствию для миллионов людей во всем мире", — продолжила Массрали.

Россия приостановила участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Утром 29 октября Киев атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.