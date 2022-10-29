МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Главы МИД Великобритании Джеймс Клеверли призвал Москву обеспечить возможность поставки зерна в нуждающиеся страны. Минсельхоз заявил, что до 100 процентов украинского зерна получал Евросоюз

"Черноморская зерновая инициатива ООН играет важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Россия должна позволить экспортировать зерно голодающим всего мира", — написал Клеверли в своем аккаунте в Twitter.

Россия приостановила участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Утром 29 октября Киев атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.

Россия готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам, заявил вечером в субботу глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Он напомнил, что в текущем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал в текущем сезоне министерство оценивает более чем в 50 миллионов тонн.