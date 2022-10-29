МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Любые сделки по продовольствию должны заключаться без участия Запада и даже без его посредничества, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Российские экспортеры готовы к поставкам зерна вне рамок "зерновой сделки"

"Становится очевидным, что любые сделки по продовольствию должны заключаться без участия Запада, включая его посредничество (читай – установление спекулятивных цен), и с эффективным международным контролем за поставками в реально нуждающиеся страны", — написал Косачев в своем Telegram-канале.

При этом международные усилия нужно сосредотачивать не на разблокировке украинских портов, чего по совсем не продовольственным соображениям шумно добиваются Киев и его покровители, а на решительном осуждении "действий, направленных на разрушение логистики поставок зерна и продовольствия из России", отметил сенатор.

"Война Запада с Россией все дороже обходится миру", — написал он.

Сенатор также добавил, что Россия с учетом огромного урожая в стране готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке.

"Как минимум 50 стран критически зависят от нашего зерна, включая беднейшие государства Африки. С учетом огромного урожая в стране Россия готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, наш экспортный потенциал в текущем сезоне оценивается более чем в 50 миллионов тонн", — написал Косачев.

По его словам, "вне стамбульских договоренностей порядка 10,5 миллиона тонн наших зерновых уже отправлены в страны Азии и Африки".

"Мы могли бы поставить зерна и удобрений намного больше, часть даже бесплатно, но гордость Запада – антироссийские санкции – действительно работают, вот только против голодающих людей в мире", — подчеркнул Косачев.

Россия приостановила участие в зерновой сделке после атаки на Севастополь.