МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Россияне в этом году выбрали себе на Хэллоуин костюмы скелета и ведьмы, при этом для детей в основном предпочли образы Человека-паука, Харли Квинн и Гарри Поттера, сообщили РИА Новости в пресс-службе Wildberries. Россияне стали покупать больше витаминов

"Среди детских костюмов самые популярные образы – Человек-паук, Харли Квинн и Гарри Поттер, а среди взрослых — ведьма, скелет и пират. … Интерес к ролевым костюмам вырос на 216%, самые популярные среди них — костюм монахини, горничной и медсестры", — говорится в сообщении.

В целом, в октябре продажи различных тематических товаров к Хэллоуину выросли на 93% год к году. При этом спрос на искусственную паутину увеличился на 280%, на декоративные фигурки с тыквой – на 435%. Продажи гримов выросли на 75%, карнавальных головных уборов – на 104%, а париков – на 195%.

Рост популярности детских костюмов подтвердили РИА Новости и в пресс-службе Ozon. "Дети всегда охотнее погружаются в атмосферу праздника, поэтому штучные продажи костюмов для детей растут активнее – за октябрь текущего года они выше на 60%, чем год назад. Чаще всего россияне покупают для детей карнавальные костюмы с известными героями детских мультфильмов из вселенных Человека-паука, Гарри Поттера, Холодного сердца, а также классические костюмы маленьких вампиров и троллей", — отметили там.

Помимо привычных образов, как уточняют в компании, трендом этого сезона стали детские костюмы Хаги Ваги. Взрослые, заказывая на Ozon, также отдавали предпочтение костюмам-скелетам, надувным костюмам динозавра T-Rex и свитерам Фредди Крюгера.

Праздник Хэллоуин отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых, который традиционно считается единственным днем в году, когда духи умерших могут вернуться на землю. Наиболее широко празднуется в США и Канаде, в последнее время стал популярным в Европе и России. Среди самых известных традиций праздника — костюмированные вечеринки, участники которых переодеваются в нечисть.