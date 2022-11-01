АНКАРА, 1 ноя — ПРАЙМ. Позиция Турции по использованию российской платежной системы "Мир" не изменилась, но турецкий туристический сектор вынужден искать варианты получения оплаты за услуги, поскольку российские туристы занимают ведущие позиции в турпотоке, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Расширен перечень выплат, для получения которых можно выбрать карту "Мир"

Турецкие отели начали подключать российские платежные сервисы для приема карт платежной системы "Мир", а также Visa и Mastercard, выпущенных в России, сообщила во вторник газета "Известия" со ссылкой на представителей пяти турецких гостиниц.

"Решение внутри страны по российской платежной системе "Мир" не изменилось. Но туристическому сектору, сектору услуг надо подстраиваться, находить новые методы, чтобы получить оплату за предоставленную услугу. В этой связи такая практика некоторых отелей в Турции неудивительна, российские туристы занимают лидирующие позиции в турпотоке", — сказал собеседник агентства.

По его словам, Анкара и Москва продолжают работу над альтернативными вариантами.

В сентябре турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank, а также частные Isbank и Denizbank прекратили обслуживание карт "Мир" после заявления минфина США о том, что Вашингтон готов вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и системы "Мир" за пределами РФ. Анкара и Москва сейчас обсуждают возможность использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы картам "Мир".