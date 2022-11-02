МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Основная цель коллективного Запада — уничтожение экономики и военного потенциала России, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии. Во Франции признали "эффект бумеранга" от антироссийских санкций

Он отметил, что сложившаяся ситуация выгодна в первую очередь США и они стремится использовать ее для сохранения глобального лидерства и максимального ослабления других стран, в том числе своих союзников в Европе.

"Но основной целью деструктивных усилий коллективного Запада, безусловно, является Россия — уничтожение её экономики, военного потенциала, лишение её возможности проводить независимую внешнюю политику", — подчеркнул Шойгу.