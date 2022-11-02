МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Рубль теряет к доллару и евро днем в среду, отыгрывая вынужденное предоставление Минфином РФ премии по доходности на размещаемые ОФЗ, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Минфин разместил ОФЗ 29021 на безлимитном аукционе

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.04 мск повышался на 36 копеек, до 61,6 рубля, евро прибавлял 9 копеек, до 60,83 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом повышался на 1 копейку, до 8,41 рубля, а объем торгов им составлял 50,7 миллиарда рублей против 30,8 миллиарда по евро и 55,1 миллиарда по доллару.

Доллар рос к рублю на 0,5%, евро прибавлял 0,15%, юань — 0,1%. Рублевая цена нефти составляла около 5,8 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ПОД ЛЕГКИМ ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в среду снижается к доллару и евро. Определенное давление на курс рубля оказывают итоги аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ. Так, в рамках первого ведомство в среду разместило гособлигации с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года на 47,499 миллиарда рублей при спросе в 132,713 миллиарда. Однако негативом стало то, что Минфин предложил максимальную за последние годы премию по доходности в этом классическом выпуске (около 1,5 процентного пункта), отмечает Сергей Суверов из УК "Арикапитал". Ценовой индекс гособлигаций Мосбиржи на этом фоне теряет днем 0,35%, сигнализируя о спросе на рублевый долг.

При этом стоимость нефти растет на 0,02%, до 94,67 доллара за баррель сорта Brent. Отсутствие ясности в отношении краткосрочного направления движения котировок продолжает удерживать рынок от большей амплитуды. Минфин разместил ОФЗ одной серии при повышенном спросе

Перспектива роста спроса со стороны Китая после снятия антиковидных ограничений борется с опасениями, что глобальная экономическая активность продолжит ослабевать в ближайшие месяцы.

ПРОГНОЗЫ

Российская валюта начала новый месяц без значительных изменений, курс продолжает консолидацию в диапазоне 60-62 рубля к доллару, оценивает София Кирсанова из УК "Первая".

Прогноз для курса доллара на закрытие торгов среды лежит в диапазоне 60,8–62 рубля, к евро — 59,6–62 рубля, оценивает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

Ключевым макроэкономическим трендом РФ к концу 2022 года может стать сокращение объемов добычи и реализации нефти за рубеж, предполагает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Для рубля это будет являться умеренно-негативным фактором, однако, поскольку восстановление импорта происходит неравномерно, баланс валютного рынка будет по-прежнему смещен в пользу российской валюты. Очевидно, что лишь изменениями во внешней торговле РФ будет невозможно ослабить рубль до 68-70 за доллар, речь идет о 5-7% снижении стоимости рубля при текущем уровне цен на российскую нефть", — поясняет он.