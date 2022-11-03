АЛМА-АТА, 3 ноя — ПРАЙМ. Казахстан и Иран заключили меморандум о реализации комплекса мер, нацеленного на увеличение объема грузопотока между двумя странами с 1 до 4 миллионов тонн в год, сообщила пресс-служба правительства Казахстана. Казахстан и Германия видят потенциал для роста взаимной торговли

Документ был подписан в ходе визита в Иран казахстанской делегации во главе с заместителем премьер-министра — министром торговли и интеграции Сериком Жумангариным.

"Сегодня Казахстан готов экспортировать пшеницу и ячмень, кондитерские и мучные изделия, мясо, растительные масла и другие продукты. Мы заинтересованы в увеличении объемов взаимной торговли агропромышленной продукцией с Ираном до 1 миллиарда долларов и поставках на новые для Казахстана рынки Пакистана, Индии, Юго-Восточной Азии, Восточной Африки", — заявил Жумангарин на встрече с министром сельского хозяйства Ирана Сейедом Джавад Садатинеджадом.

По информации пресс-службы, во время встречи с министром транспорта и городского развития Ирана Ростамом Касеми министр торговли и интеграции Казахстана сообщил о намерениях казахстанской стороны увеличить объем грузопотока товаров "с 1 до 4 миллионов тонн в год". Для этого участники встречи согласились принять до конца 2022 года дорожную карту по устранению "узких" инфраструктурных мест и развитию потенциала маршрута Север-Юг на 2022-2025 годы.

"Все озвученные в ходе встреч договоренности стороны закрепили подписанием меморандума по взаимодействию в сфере развития торговли, транспорта и логистики", — говорится в пресс-релизе. России и Иран подписали соглашения о сотрудничестве

В частности, стороны договорились обсудить возможность запуска пилотного проекта по перевозке грузов автотранспортом по маршруту "Казахстан — Туркмения — Иран" с использованием навигационных пломб по примеру аналогичного проекта на маршруте "Киргизия — Казахстан — Россия". Астана и Тегеран также договорились проработать возможность создания специального визового режима для водителей грузового транспорта, участвующих в международных перевозках, и оптимизировать процессы таможенного оформления двух стран.

По данным пресс-службы, за январь-август 2022 года товарооборот между Казахстаном и Ираном составил 350,2 миллиона долларов, что на 9,3% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Пресс-служба также сообщила о достижении договоренности о предоставлении Казахстану участка земли в иранском порту Бандар-Аббас, расположенном на берегу Персидского залива. Посещения и осмотра основных перевалочных мощностей и терминала хранения порта представители казахстанского бизнеса выразили заинтересованность в создании собственных перевалочных мощностей на берегу Персидского залива.

"Иранская сторона согласилась зарезервировать 15 гектаров земли под строительство сухого терминала в порту Бандар-Аббас. Для проработки этого вопроса будет создана совместная с администрацией порта Бандар-Аббас и представителями казахстанского бизнеса рабочая группа. Ее участники также изучат возможности строительства силосных башен для увеличения объема перевалки казахстанского зерна", — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно пресс-релизу, иранский порт Бандар-Аббас является одним из крупнейших перевалочных хабов региона мощностью 135 миллионов тонн в год, где перегрузка ведется с железнодорожного, автомобильного и морского видов транспорта.