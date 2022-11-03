МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Входящий в группу Московской биржи Национальный расчетный депозитарий (НРД) обратился в Совет Европы с обжалованием введения санкций, сообщается на сайте торговой площадки. Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО в третьем квартале выросла на 29,3 процента

"Второго ноября 2022 года Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу "Московская биржа") подал обращение в Совет Европы в рамках административной процедуры обжалования решения о включении 3 июня 2022 года НРД в санкционные списки ЕС",- говорится в сообщении.

Отмечается также, что эта работа ведется параллельно с обжалованием санкций в суде общей юрисдикции ЕС.

НРД предпринимает все необходимые действия для защиты своих прав, а также с целью освобождения заблокированных несанкционных активов пострадавших участников финансового рынка. НРД ввел маркетинговый период по широкому спектру операций с целью обеспечения возможности разблокировок активов участников финансового рынка, уточняет пресс-служба торговой площадки.