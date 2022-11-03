МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак планирует продлить действие налога на сверхприбыль нефтегазовых компаний до 2028 года и увеличить его ставку с 25% до 30% для привлечения в бюджет 40 миллиардов фунтов, сообщила в четверг газета Times. Британцы вынуждены отключать у себя отопление

"Риши Сунак и (министр финансов) Джереми Хант… хотят максимизировать доходы от налога на сверхприбыль, увеличив ставку с 25% до 30% и продлив его до 2028 года", — говорится в сообщении издания.

Новый глава правительства рассматривает распространение налога на электроэнергетический сектор в связи с огромной прибылью компаний на фоне роста цен на нефть и газ. Всё это должно позволить привлечь в бюджет 40 миллиардов фунтов стерлингов, что в два раза больше, чем планировалось изначально, пишет Times.

Сунак впервые ввёл налог на неожиданную сверхприбыль нефтегазовых компаний в мае 2022 года, находясь на посту министра финансов в правительстве тогдашнего премьера Бориса Джонсона. Изначально налог в 25% должен был быть действительным до 2026 года, его целью было привлечение в казну пяти миллиардов фунтов в первый год для предоставления финансовой помощи гражданам, которых наиболее сильно затронул рост цен. Позднее Сунак объявил о возможном распространении этого налога на электроэнергетический сектор.

Предшественница Сунака Лиз Трасс выступала против налога на сверхприбыль компаний, обосновав это угрозой инвестициям, за что подверглась критике со стороны не только однопартийцев, но и простых британцев.

Ранее британские СМИ сообщали, что Сунак намерен повысить налоги, чтобы покрыть образовавшийся в государственном бюджете дефицит в размере 50 миллиардов фунтов стерлингов (около 57,3 миллиарда долларов). Новый глава министерства финансов Джереми Хант представит среднесрочный финансовый план правительства 17 ноября.