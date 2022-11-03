МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 29 октября, сократилось на 1 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели – до 217 тысяч, сообщило министерство труда страны. Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, напротив, ожидали роста показателя до 220 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 218 тысяч с 217 тысяч.

Теперь среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели сократилось на 0,5 тысячи — до 218,75 тысячи с пересмотренного уровня предшествовавшей недели в 219,25 тысячи.

А общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 октября, выросло на 47 тысяч с показателя предшествовавшей недели — до 1,485 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.