ЦБ сообщил об увеличении международных резервов России
ЦБ заявил, что международные резервы России составили 550,1 миллиарда долларов
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 21 по 28 октября выросли на 1,7% и составили 550,1 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ.
"Объем международных резервов по состоянию на 28 октября составил 550,1 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 9,1 миллиарда долларов США, или на 1,7%, под воздействием положительной переоценки", — говорится в сообщении регулятора.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,6 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
https://1prime.ru/News/20221103/838702075.html
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