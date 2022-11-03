МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минстроя Иреку Файзуллину совместно с регионами решить вопрос с обеспеченностью мазутом и углем и сделать все для того, чтобы организовать нормальное отопление. Путин: Россия готова поставлять Западу нефть и газ

"В целом я знаю, есть некоторые сбои по запасам, надо, конечно, сделать все для того, чтобы обеспечить необходимые нормативы. По регионам поработайте, пожалуйста, надо поработать с регионами, помочь им, где нужно, поддержать своевременно. Главное в срок все сделать…. Вы понимаете, где чего там не хватает. Надо сделать", — сказал Путин на совещании с правительством.

"Обязательно потом мне доложите, пожалуйста, отдельно", — подчеркнул президент.

Кроме того, министр энергетики РФ Николай Шульгинов во время совещания доложил, что подготовка объектов электроэнергетики к осенне-зимнему периоду завершена во всех регионах РФ.

"Подготовка объектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период завершена во всех федеральных округах, а также на новых территориях", — сказал Шульгинов.

"Прогнозируется, что 97% объектов подтвердят готовность к работе в этот сложный период", — добавил он.

Министр также рассказал, что в целях обеспечения готовности к зиме также были решены вопросы ресурсного обеспечения. В частности, по состоянию на 1 ноября запасы жидкого и твердого топлива на элеткростанциях составляют 170% от нормативов, запасы газа в ПХГ соответствуют целевому уровню и составляют 72,6 миллиарда кубометров. Запасы гидроресурсов также в пределах среднемноголетних.

Энергокомпании же обеспечены аварийным запасом материалов, оборудования, дизельгенераторов, также добавил глава минэнерго.