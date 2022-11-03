МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Газовые фьючерсы в Европе в четверг закрыли торги чуть выше 1260 долларов за тысячу кубометров, снизившись в цене почти на 2%, при этом днем котировки подскакивали 1400 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Эксперт назвал причину возвращения биржевых цен на газ в Европе к росту

Ближайшие — декабрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги в плюсе — у отметки 1333,6 доллара за тысячу кубометров (+3,7%), затем темпы роста стали ускоряться. Ценовой максимум составил 1405,3 доллара (+9,3%). Однако во второй половине дня цены ослабили рост и перешли к снижению, достигали минимума в 1243,1 доллара (-3,3%). Цена закрытия составила 1261,1 доллара (-1,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 1285,8 доллара за тысячу кубометров.

Накануне ближайшие газовые фьючерсы на бирже в Европе закрыли торги ростом почти на 17%, до 1386,5 доллара за тысячу кубометров. При этом весь октябрь и первые дни ноября цены демонстрировали устойчивое снижение.