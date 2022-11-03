МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Онлайн-ретейлер Amazon приостановил наем корпоративных сотрудников в компанию, сообщила старший вице-президент по персоналу и технологиям Amazon Бэт Галетти (Beth Galetti). СМИ: состояние главы Amazon может сократиться вдвое после отчета компании

"Учитывая, что экономика находится в состоянии неопределенности и то, сколько людей мы наняли за последние несколько лет, Энди (гендиректор компании Энди Джесси – ред.) и S-команда (топ-менеджеры Amazon – ред.) решили на этой неделе остановить дополнительный наем корпоративной рабочей силы", — сказала она.

Отмечается, что остановка найма продлится несколько месяцев, в течение которых компания будет следить за развитием экономики и бизнеса, чтобы корректировать свой подход. Добавляется, что, в зависимости от бизнеса или сферы деятельности, компания будет нанимать новых сотрудников для восполнения должностей работников, покидающих Amazon.

Галетти при этом уточнила, что в 2023 году Amazon по-прежнему планирует нанять "значительное" количество людей, компания также намерена инвестировать как в крупные бизнесы, так и в более новые подразделения.

Amazon один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.